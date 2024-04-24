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В Улан-Удэ из района Бурятии на смерть отправили почти три десятка собак

В Улан-Удэ из района Бурятии на смерть отправили почти три десятка собак
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их поместили в пункт временного содержания

В минувшее воскресенье, 21 апреля, в сельском поселении «Багдаринское» в Баунтовском районе отловили 20 собак. Ещё шесть поймали в СП «Витимское», сообщает «Баунт-инфо. 24/7».

Всех их транспортировали в Улан-Удэ и поместили в пункт временного содержания «для дальнейших мероприятий».

Баунтовцев тем временем призвали соблюдать элементарные правила содержания своих питомцев и держать их на привязи в ограде или в вольерах.

- Безответственное отношение к домашним животным может повлечь за собой вред жителям нашего района, особенно детям, – отметили в районной ветслужбе и посоветовали стерилизовать собак, чтобы не появилось «нежелательное потомство».

Ещё на ноябрьской сессии Народного Хурала депутаты приняли закон, разрешающий усыплять бездомных псов. Делать это будут в нескольких случаях. Например, чтобы прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных четвероногих – иными словам, страдающих каким-либо неизлечимым заболеванием.

Также в списке «показаний» – серьёзные последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, если животное «социально опасно» и проявляет немотивированную агрессию, если от него кто-то пострадал и это подтверждает сама жертва, её законный представитель, очевидцы или ведомство либо организация, куда поступило сообщение о нападении.

Кроме того, эвтаназии подвергнут собак с болезнями, представляющими угрозу для их сородичей или человека и, наконец, если за время пребывания в пункте временного содержания пёс остался невостребованным – то есть никто не забрал его себе.

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