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В Иркутской области раздадут более 81 тысячи георгиевских лент

В Иркутской области раздадут более 81 тысячи георгиевских лент
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В регионе стартовала акция ко Дню Победы

В Иркутской области стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (возрастное ограничение 0+), посвящённая 79-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в министерстве по молодёжной политике региона.

Сегодня волонтёры начали раздавать георгиевские ленты в сквере имени Кирова в Иркутске, вручая их, участники акции рассказывают о происхождении и значении этого символа воинской славы и как его правильно носить.

Всего в Иркутской области планируется распространить более 81 тысячи георгиевских лент, в акции примут участие 42 муниципальных образования, сообщает пресс-служба правительства региона.

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