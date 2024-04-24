В регионе стартовала акция ко Дню Победы
В Иркутской области стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (возрастное ограничение 0+), посвящённая 79-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в министерстве по молодёжной политике региона.
Сегодня волонтёры начали раздавать георгиевские ленты в сквере имени Кирова в Иркутске, вручая их, участники акции рассказывают о происхождении и значении этого символа воинской славы и как его правильно носить.
Всего в Иркутской области планируется распространить более 81 тысячи георгиевских лент, в акции примут участие 42 муниципальных образования, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Иркутской области раздадут более 81 тысячи георгиевских лент
Общество, Фото:
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