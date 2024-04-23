В Иркутске строители нашли три авиационные ракеты

Их вывезли на полигон и уничтожили
Три авиационные ракеты 1960-х годов, представляющие опасность для окружающих, нашли строители в Иркутске.
- При проведении работ на улице Советская строители обнаружили в земле восемь подозрительных предметов, о чём сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Удар» обследовали найденные предметы и установили, что это 57-мм неуправляемые авиационные ракеты со следами коррозии, предположительно 1960 года выпуска, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области
Три ракеты вывезли на специальный полигон, где уничтожили накладным зарядом.
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