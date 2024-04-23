Он стал чемпионом России
Представитель Бурятии Александр Халтагаров завоевал звание чемпиона России по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).
Чемпионат страны по шашкам и шахмат среди лиц с ПОДА прошёл с 10 по 20 апреля в станице Голубицкая Краснодарского края. В чемпионате по шашкам приняли участие 26 спортсменов из 12 регионов, в чемпионате по шахматам – 34 спортсмена из 24 регионов.
- Александр Халтагаров уверенно прошёл всю турнирную дистанцию и завоевал звание чемпиона России по шашкам 2024 года, - сообщили в минспорта Бурятии.
Александр будет представлять Россию на чемпионате мира по шашкам, который пройдёт в мае 2024 года в Турции.
Артём Садыков, тренер-преподаватель по шахматам спортивной школы № 8 Улан-Удэ, по итогам чемпионата занял четвёртое место, уступив бронзовому призеру при равных набранных очках по дополнительному коэффициенту. В турнире по блицу Артём занял восьмое место.
Александр Халтагаров уроженец села Степной Дворец Кабанского района Бурятии. Неоднократный победитель чемпионатов Бурятии. В 2019 году стал чемпионом мира по шашкам в командном зачёте.
В 2022 году выиграл золото чемпионата мира среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а спустя год защитил этот титул.
Житель Бурятии завоевал путёвку на чемпионат мира по шашкам
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