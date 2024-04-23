Житель Бурятии завоевал путёвку на чемпионат мира по шашкам

Общество, Фото: предоставлено минспорта РБ

Он стал чемпионом России



Представитель Бурятии Александр Халтагаров завоевал звание чемпиона России по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).



Чемпионат страны по шашкам и шахмат среди лиц с ПОДА прошёл с 10 по 20 апреля в станице Голубицкая Краснодарского края. В чемпионате по шашкам приняли участие 26 спортсменов из 12 регионов, в чемпионате по шахматам – 34 спортсмена из 24 регионов.



- Александр Халтагаров уверенно прошёл всю турнирную дистанцию и завоевал звание чемпиона России по шашкам 2024 года, - сообщили в минспорта Бурятии.



Александр будет представлять Россию на чемпионате мира по шашкам, который пройдёт в мае 2024 года в Турции.



Артём Садыков, тренер-преподаватель по шахматам спортивной школы № 8 Улан-Удэ, по итогам чемпионата занял четвёртое место, уступив бронзовому призеру при равных набранных очках по дополнительному коэффициенту. В турнире по блицу Артём занял восьмое место.



Александр Халтагаров уроженец села Степной Дворец Кабанского района Бурятии. Неоднократный победитель чемпионатов Бурятии. В 2019 году стал чемпионом мира по шашкам в командном зачёте.



В 2022 году выиграл золото чемпионата мира среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а спустя год защитил этот титул.



