В пригороде Улан-Удэ планируют установить девять квасных бочек

Открыт приём заявок



В Иволгинском районе Бурятии объявили приём заявок на установку квасных бочек. Всего планируется установить девять бочек с летним напитком.



«МУ «Управление экономики и финансов» администрации МО «Иволгинский район» информирует о возможном предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов. Срок аренды: с 1 мая по 15 сентября», - сообщает администрация Иволгинского района».



Бочки планируют установить по следующим адресам:

– в с. Сотниково при въезде ул. Трактовая 132

– в с. Нижняя-Иволга, остановка «Алтаргана»

– в у. Нурселение, остановка «Алиса»

– в у. Нурселение, у ТЦ Титан «Народные продукты»

– в у. Нурселение, остановка «Нуур»

– в с. Иволгинск, ул. Ленина, 1в, конечная остановка

– в с. Иволгинск, перед ул. Ленина, 71г, с левой стороны

– в с. Поселье, при въезде у ТЦ Абсолют

– в с. Гурульба, ул. Советская, д. 2а.



Заявления принимаются по адресу: Иволгинск, ул. Советская, 13 (кабинет №3) в будни с 8:00 до 12:00. Телефон: +7 (30140) 41-2-51.

