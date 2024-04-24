Открыт приём заявок
В Иволгинском районе Бурятии объявили приём заявок на установку квасных бочек. Всего планируется установить девять бочек с летним напитком.
«МУ «Управление экономики и финансов» администрации МО «Иволгинский район» информирует о возможном предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов. Срок аренды: с 1 мая по 15 сентября», - сообщает администрация Иволгинского района».
Бочки планируют установить по следующим адресам:
– в с. Сотниково при въезде ул. Трактовая 132
– в с. Нижняя-Иволга, остановка «Алтаргана»
– в у. Нурселение, остановка «Алиса»
– в у. Нурселение, у ТЦ Титан «Народные продукты»
– в у. Нурселение, остановка «Нуур»
– в с. Иволгинск, ул. Ленина, 1в, конечная остановка
– в с. Иволгинск, перед ул. Ленина, 71г, с левой стороны
– в с. Поселье, при въезде у ТЦ Абсолют
– в с. Гурульба, ул. Советская, д. 2а.
Заявления принимаются по адресу: Иволгинск, ул. Советская, 13 (кабинет №3) в будни с 8:00 до 12:00. Телефон: +7 (30140) 41-2-51.
В пригороде Улан-Удэ планируют установить девять квасных бочек
Общество, Фото:
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