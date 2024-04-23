23 апреля

22 апреля

Популярное

В Бурятии на пожаре погибли трое детей

В Бурятии на пожаре погибли трое детей
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС, МЧС России
Они прятались в шкафу

Трое детей погибли на пожаре в селе Тресково Кабанского района Бурятии. Трагедия произошла сегодня утром, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен дом на площади 39 кв.м. Двумя отделениями газодымзащитной службы проводилась проверка сильно задымленных помещений. В шкафу были обнаружены три ребенка без признаков жизни, - уточнили в агентстве ГО и ЧС.

В настоящий момент локализовано открытое горение на площади 39 кв.м., продолжаются работы по проливке конструкций дома.

Подробности происшествия выясняются, на месте работает дознаватель МЧС.

В ГУ МЧС по Бурятии уточнили, что в момент пожара дети находились дома одни.

- Родители были по соседству, предупредить трагедию было некому, - сообщили в ведомстве. 
 


 

Как сообщал «Байкал-Dailу», 16 апреля в селе Петропавловка Джидинского района при пожаре в частном деревянном доме погибла семья – 25-летняя женщина и двое её детей 3 и 4 лет.

Вечером 2 марта в селе Поселье Иволгинского района Бурятии на пожаре в своём доме погибли две девочки, 6 и 9 лет. Следователь установил, что поджог устроил пьяный глава семейства. Сам отец также получил сильные ожоги и позже скончался в больнице.
пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии 11 человек тушат лесной пожар
В Бурятии 11 человек тушат лесной пожар
Происшествия, 23.04.2024
Он разгорелся по вине местных жителей

Три человека пострадали в ДТП в Бурятии
Три человека пострадали в ДТП в Бурятии
Происшествия, 23.04.2024
На месте аварии работают сотрудники полиции
В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбила велосипедиста
В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбила велосипедиста
Происшествия, 23.04.2024
Девушка-водитель совершила ДТП, выезжая с парковки  
В Улан-Удэ будут судить банду из 14 дистанционных мошенников
В Улан-Удэ будут судить банду из 14 дистанционных мошенников
Происшествия, 23.04.2024
Они заработали на доверчивых россиянах более 160 миллионов рублей
В Бурятии рыбака спасли от робинзонады
В Бурятии рыбака спасли от робинзонады
Происшествия, 23.04.2024
Лодку с ним внезапно унесло течением 
Пятеро читинцев подозреваются в организация незаконной миграции
Пятеро читинцев подозреваются в организация незаконной миграции
Происшествия, 22.04.2024
Они выдавали мигрантам поддельные документы о сдаче экзаменов 
Жителя Бурятии оштрафовали за кражу портмоне
Жителя Бурятии оштрафовали за кражу портмоне
Происшествия, 22.04.2024
Мужчина возместил ущерб в полном объёме 
Шесть человек погибли при пожарах в Бурятии за неделю
Шесть человек погибли при пожарах в Бурятии за неделю
Происшествия, 22.04.2024
Причинами пожаров послужили неосторожное обращение с огнём при курении, короткое замыкание и воспламенение горюче-смазочных материалов
Жителя Бурятии оштрафовали за служебный подлог
Жителя Бурятии оштрафовали за служебный подлог
Происшествия, 22.04.2024
Свою вину он признал в полном объёме, в содеянном раскаялся

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^