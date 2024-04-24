Иркутские полицейские несколько дней гонялись за подавшимися в Бурятию братьями



Этот инцидент произошёл в Иркутской области. Двое братьев из Тулунского района 17-ти и 15-ти лет решили отправиться в Бурятию на электричках – они хотели навестить в Закаменске знакомую. В прошлую пятницу, 19 апреля, подростки самовольно ушли из дома и пропали.





Ребят воспитывает бабушка – их отца и мать лишили родительских. Женщина обратилась в полицию и парочку объявили в розыск.



Обнаружили несовершеннолетних инспекторы по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции «Иркутск-пассажирский». В этот момент братья находились в зоне движения электропоездов. Их увезли в полицию, а после поместили в областной центр помощи детям.





Подростков передадут бабушке. С ними уже провели профилактическую беседу о правилах поведения на объектах транспортной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.



