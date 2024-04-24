Выплаты они получили вместе с апрельской пенсией
Ветеранам Великой Отечественной войны в Бурятии перечислили ежегодную выплату ко Дню Победы. Её размер – 10 тысяч рублей. На эти цели отделение социального фонда России по Бурятии направило 310 тысяч рублей.
Как отметили в ведомстве, 31 участник и инвалид ВОВ получил деньги вместе с пенсией за апрель.
Эта выплата, которая появилась в 2019 году, полагается ветеранам, постоянно проживающим в России, Латвии, Литве и Эстонии.
В Бурятии ветеранам ВОВ перечислили по 10 тысяч рублей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он стал призёром в олимпийском упражнении
Выплаты они получили вместе с апрельской пенсией
Их поместили в пункт временного содержания
В республике их меньше, чем в других регионах
В Сулхаре не будут работать два десятка каналов
Семьи с детьми, которым нужна помощь, смогут получать её в режиме одного окна
В районной больнице подчеркнули, что «работа по поиску доктора проводится»
Они наловили рыбу почти на 12 тысяч рублей
На лечение и реабилитацию отправлены более 1500 детей
Дети раздавали горожанам памятки
В одном из микрорайонов Улан-Удэ разрослась огромная свалка с дохлыми крысами
Они призвали власти отремонтировать проблемный дорожный участок
Местами ветер усилится до 17 м/с
Общество, 23.04.2024
Первыми окольцевали синехвосток
Общество, 23.04.2024
Дымбрыл-лама также подарил книги и атрибутику