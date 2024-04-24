В Бурятии ветеранам ВОВ перечислили по 10 тысяч рублей

Выплаты они получили вместе с апрельской пенсией



Ветеранам Великой Отечественной войны в Бурятии перечислили ежегодную выплату ко Дню Победы. Её размер – 10 тысяч рублей. На эти цели отделение социального фонда России по Бурятии направило 310 тысяч рублей.



Как отметили в ведомстве, 31 участник и инвалид ВОВ получил деньги вместе с пенсией за апрель.



Эта выплата, которая появилась в 2019 году, полагается ветеранам, постоянно проживающим в России, Латвии, Литве и Эстонии.



