В Улан-Удэ оштрафовали мать школьника, ради забавы вставшего перед поездом



Этот инцидент произошёл на днях на перегоне «Ганзурино – Оронгой» – на 5717-ом километре ВСЖД. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, 15-летний житель бурятской столицы забавы ради встал железнодорожных путях прямо перед приближающимся грузовым поездом.



Чтобы предотвратить наезд на подростка, машинист применил экстренное торможение. Мальчик, который учится в девятом классе одной из улан-удэнских СОШ, не пострадал.



Мать школьника привлекли к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию»). Транспортные полицейские провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения правил безопасного нахождения на объектах транспортной инфраструктуры.



В ведомстве напомнили: дети не должны находиться на объектах железнодорожного комплекса без сопровождения взрослых. Они рискуют получить увечье и даже погибнуть. Железная дорога является зоной повышенной опасности.



