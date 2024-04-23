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Жителям Бурятии дают сдачу подозрительными монетами

Жителям Бурятии дают сдачу подозрительными монетами
Фото:vk.com/anonim_03u
Одному из них в магазине подсунули пластмассовую десятирублёвку

Эту историю рассказал в соцсетях житель Кабанского района. Наш земляк сообщил, что ему в магазине дали сдачу мелочью. И среди монет затесалась пластмассовая десятирублёвая монета.

Сельчанин заметил это только на следующее утро.
 
- На вид как настоящая – и не отличить в куче мелочи, что это пластмасс! Будьте бдительней, – говорится в посте, размещённом в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

Подделка такого же размера и цвета, как настоящая «десятка». Похож и рисунок. От стандартной монеты она отличается надписью «рубаей» вместо «рублей» и словами «copy play money» на реверсе.

СМИ ещё в сентябре писали про пластиковые имитации десятирублёвых монет, которые вроде как являются игровыми жетонами. Такую подсунули в магазине приморцу. Как фальшивая мелочь попадает в торговые точки – загадка. 
 
Любителям налички советуют на всякий случай проверять сдачу. Кстати, в январе в том же «Анониме» опубликовали фото иностранной монеты, которая попалась улан-удэнцу в маршрутке. Оказалось, что это израильская агора – сотая часть официальной денежной единицы Израиля – нового шекеля. Но она хотя бы была настоящая.
деньги монеты соцсети

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