Лесники Бурятии вывезли с берега реки грузовик мусора









Сотрудники Курбинского лесничества и Хоринского лесхоза избавили от бытового мусора устья реки Тэгдинка и реки Курба, протяжённостью один километр.Общими усилиями они собрали грузовик мусора. Лесники призывают бережнее относиться к природе и соблюдать санитарную безопасность, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.За загрязнение или засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке с транспортных средств отходов производства и потребления, предусмотрена административная ответственность, в виде наложения штрафа от 10 000 до 120 000 рублей и с возможной конфискацией автотранспортного средства при повторном нарушении.