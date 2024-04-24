В Улан-Удэ стали очищать опоры освещения от незаконной рекламы

Горожан просят не расклеивать объявления

Специалисты муниципального предприятия «Горсвет» в рамках месячника чистоты усилили работу по удалению незаконной рекламы с опор освещения. Она не только портит внешний вид столицы Бурятии, но и создает неудобства для автолюбителей.

В апреле почищено 163 опоры по улицам Комарова, Бабушкина, Ермаковского, Революции 1905 года, Цыбикова, Терешковой, Столбовой, Трубачеева. Сотрудники предприятия почистили и помыли торшеры на пешеходной части улицы Ленина и на площади Советов, сообщает пресс-служба мэрии.

- Месячник чистоты - это возможность внести свой вклад в чистоту и комфорт города, - отметил директор «Горсвета» Алексей Тулонов. - Наши сотрудники ежедневно проводят объезд сетей наружного освещения. При обнаружении расклеенной рекламы выезжает специальная бригада. Процесс уборки усложняется тем, что с опоры необходимо ещё убрать и клей. Просим горожан распространять печатную продукцию на специализированных досках, установленных по городу.

Сообщить о незаконной рекламе можно по телефону 43-26-44 или оставить заявку на сайте «Активный горожанин».