24 апреля

23 апреля

Популярное

В Улан-Удэ стали очищать опоры освещения от незаконной рекламы

В Улан-Удэ стали очищать опоры освещения от незаконной рекламы
Общество,  Фото:пресс-служба мэрии Улан-Удэ

Горожан просят не расклеивать объявления

Специалисты муниципального предприятия «Горсвет» в рамках месячника чистоты усилили работу по удалению незаконной рекламы с опор освещения. Она не только портит внешний вид столицы Бурятии, но и создает неудобства для автолюбителей.

В апреле почищено 163 опоры по улицам Комарова, Бабушкина, Ермаковского, Революции 1905 года, Цыбикова, Терешковой, Столбовой, Трубачеева. Сотрудники предприятия почистили и помыли торшеры на пешеходной части улицы Ленина и на площади Советов, сообщает пресс-служба мэрии.

- Месячник чистоты - это возможность внести свой вклад в чистоту и комфорт города, - отметил директор «Горсвета» Алексей Тулонов. - Наши сотрудники ежедневно проводят объезд сетей наружного освещения. При обнаружении расклеенной рекламы выезжает специальная бригада. Процесс уборки усложняется тем, что с опоры необходимо ещё убрать и клей. Просим горожан распространять печатную продукцию на специализированных досках, установленных по городу.

Сообщить о незаконной рекламе можно по телефону 43-26-44 или оставить заявку на сайте «Активный горожанин».
"Горсвет" месячник чистоты реклама

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ухудшится погода
В Бурятии ухудшится погода
Общество, 24.04.2024
Скоро республику накроют мокрый снег и ветер
В Улан-Удэ стали очищать опоры освещения от незаконной рекламы
В Улан-Удэ стали очищать опоры освещения от незаконной рекламы
Общество, 24.04.2024

Горожан просят не расклеивать объявления

Улан-удэнцев одолел жуткий шум из-за замены «туалетной» плитки на Элеваторе
Улан-удэнцев одолел жуткий шум из-за замены «туалетной» плитки на Элеваторе
Общество, 24.04.2024
Горожане заявили, что работы там ведутся даже по ночам
Житель Бурятии отметил 95-летний юбилей
Житель Бурятии отметил 95-летний юбилей
Общество, 24.04.2024
Когда началась война, ему пришлось бросить школу и идти работать в колхоз
Силовики Бурятии соревновались в стрельбе из боевого оружия
Силовики Бурятии соревновались в стрельбе из боевого оружия
Общество, 24.04.2024
В соревнованиях участвовали более 80 спортсменов
В Бурятии сидельца оставили без зимней обуви из-за «нелёгкого положения» в стране
В Бурятии сидельца оставили без зимней обуви из-за «нелёгкого положения» в стране
Общество, 24.04.2024
У мужчины отобрали кроссовки и предложили взамен «бэушные» вещи
В Бурятии пострадавших от паводка призвали обеззаразить свои участки
В Бурятии пострадавших от паводка призвали обеззаразить свои участки
Общество, 24.04.2024
А ещё им посоветовали привиться от гепатита и пить только проверенную воду
В Бурятии ветеранам ВОВ перечислили по 10 тысяч рублей
В Бурятии ветеранам ВОВ перечислили по 10 тысяч рублей
Общество, 24.04.2024
Выплаты они получили вместе с апрельской пенсией
В Бурятии посчитали снежных барсов
В Бурятии посчитали снежных барсов
Общество, 24.04.2024
В республике их меньше, чем в других регионах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^