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Бастрыкину представят доклад по делу о гибели троих детей на пожаре в Бурятии

Бастрыкину представят доклад по делу о гибели троих детей на пожаре в Бурятии
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Поручение отдал сам председатель Следственного комитета России

В центральный аппарат Следственного комитета России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту гибели троих детей в результате пожара в Бурятии. Об этом сообщается на сайте СК.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову представить доклад об установленных обстоятельствах по данному факту.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 23 апреля в селе Тресково Кабанского района в результате пожара в частном доме погибли малыши в возрасте 1 года, 2 лет и 4 лет. Их мать из горящего дома вывел сосед; о том, что внутри остались дети, она не сказала. Тела задохнувшихся малышей пожарные нашли в шкафу, где они пытались спрятаться. 

По предварительной информации, женщина, со слов очевидцев, была пьяна. Её муж находился на работе, а старший 10-летний сын - в школе. 

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Сотрудники ГУ МЧС России по Бурятии назвали предварительную причину пожара – детскую шалость с огнём. 

После страшной трагедии глава Бурятии Алексей Цыденов поручил установить пожарную сигнализацию во всех домах неблагополучных семей.

следственный комитет пожар смерть

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