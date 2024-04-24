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В Бурятии выпивающих матерей ограничили в правах на детей

В Бурятии выпивающих матерей ограничили в правах на детей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они махнули рукой на ребятишек и не хотели исправляться

Недавно в Хоринском районе рассмотрели иски об ограничении родительских прав и взыскании алиментов к двум местным жительницам. Их подали в суд центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей и комиссия по делам несовершеннолетних райадминистрации. Как выяснилось, женщины не исполняют свои обязанности по воспитанию детей должным образом, не уделяют им внимания и к тому же злоупотребляют алкоголем.
 
В ходе судебного разбирательства удалось установить, что оснований для ограничения горе-матерей в правах на ребятишек достаточно – они не желают исправляться, менять условия жизни, а также отношение к вопросам воспитания и заботы о ребятишках.
 
Иск служители Фемиды удовлетворили. Нерадивых родительниц же предупредили, что если ничего не изменится, их могут и вовсе лишить прав на детей. Решения суда ещё не вступили в законную силу.
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