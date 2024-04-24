В Бурятии выпивающих матерей ограничили в правах на детей



В ходе судебного разбирательства удалось установить, что оснований для ограничения горе-матерей в правах на ребятишек достаточно – они не желают исправляться, менять условия жизни, а также отношение к вопросам воспитания и заботы о ребятишках.



Иск служители Фемиды удовлетворили. Нерадивых родительниц же предупредили, что если ничего не изменится, их могут и вовсе лишить прав на детей. Решения суда ещё не вступили в законную силу.



Недавно в Хоринском районе рассмотрели иски об ограничении родительских прав и взыскании алиментов к двум местным жительницам. Их подали в суд центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей и комиссия по делам несовершеннолетних райадминистрации. Как выяснилось, женщины не исполняют свои обязанности по воспитанию детей должным образом, не уделяют им внимания и к тому же злоупотребляют алкоголем.