Прокуратура внесла представление главе Джидинского района Бурятии

Местному жителю затянули с ответом по земельному вопросу



Прокуратура Джидинского района выявила нарушение порядка предоставления государственных услуг в сфере земельных отношений. Как выяснилось, администрация района затянула с рассмотрением заявления местного жителя.



«Установлено, что при рассмотрении заявлений местного жителя о предварительном согласовании предоставления земельных участков комитет по градостроительству, имущественным, земельным отношениям и экологии районной администрации неоднократно нарушал предусмотренные земельным законодательством сроки направления заявителю принятых решений», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Главе Джидинского района получил прокурорское представление.



Также в отношении руководителя комитета возбудили административное дело по ч. 4 ст. 5.63 КоАП РФ «Нарушение порядка предоставления государственной услуги должностным лицом органа местного самоуправления, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение». Его оштрафовали на 12 тысяч рублей.



Решение суда вступило в законную силу.

