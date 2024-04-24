Местному жителю затянули с ответом по земельному вопросу
Прокуратура Джидинского района выявила нарушение порядка предоставления государственных услуг в сфере земельных отношений. Как выяснилось, администрация района затянула с рассмотрением заявления местного жителя.
«Установлено, что при рассмотрении заявлений местного жителя о предварительном согласовании предоставления земельных участков комитет по градостроительству, имущественным, земельным отношениям и экологии районной администрации неоднократно нарушал предусмотренные земельным законодательством сроки направления заявителю принятых решений», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Главе Джидинского района получил прокурорское представление.
Также в отношении руководителя комитета возбудили административное дело по ч. 4 ст. 5.63 КоАП РФ «Нарушение порядка предоставления государственной услуги должностным лицом органа местного самоуправления, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение». Его оштрафовали на 12 тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу.
Прокуратура внесла представление главе Джидинского района Бурятии
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