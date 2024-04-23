В Бурятии жители отдалённого района ждут несуществующие выплаты



Накануне жители Баунтовского района Бурятии сообщили в группе «Баунт-инфо.24/7» о неких выплатах для семей с детьми от соцфонда, которые якобы перечислят в апреле. Каждой, мол, полагается по 10 тысяч, причём без учёта нуждаемости – достаточно лишь подать соответствующее заявление до 26-го числа.



Люди поинтересовались, правда ли это. Однако слухи о деньгах для детных опровергли в клиентской службе социального фонда РФ в Баунтовском районе. Там заявили, что информация фейковая.



В первый «ковидный» год жители Бурятии с детьми дважды становились обладателями сумм размером в 10 000 рублей. В начале июня 2020-го «президентские» деньги перечислили родителям, усыновителям, опекунам и попечителям ребятишек от 3 до 16 лет, оформившим соответствующие заявления на портале Госуслуг и через пенсионный фонд (с января 2023-го слившийся с фондом социального страхования – прим.). А в июле их решили повторить, причём на всех детей «от рождения до 16 лет».



Президент России Владимир Путин объяснил это тем, что трудности, связанные с эпидемией коронавируса, «ещё не отступили» и экономика в полную силу пока не заработала.



В апреле 2021-го во время послания Федеральному собранию глава государства предложил сделать единовременные выплаты родителям (законным представителям) школьников и несовершеннолетним, которые в сентябре собирались в первый класс. Законопроект внесли в Госдуму через два дня. Вскоре Путин расширил анонсированные ранее выплаты. На совещании с членами правительства он поручил выдать по 10 тысяч даже в том случае, если ребёнок сядет за парту в шесть лет, а не в семь. Заявления принимали с середины июля до 1 ноября. Сами же средства начали переводить уже в августе.

