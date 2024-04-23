Большинство домов в Бурятии оказались неблагоустроенными



Доля жилья со всеми удобствами – водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами – достигла 44,2 % (в 2023-ем было 43,3%). В городах и посёлках городского типа таких домов больше – 67,4%, в деревнях – всего 9,9%.





В Бурятии строят в основном деревянные дома – на них приходится 51,4% (11450,1 тысяч кв. метров). На кирпичные – 26,6% (5933,8 тысяч кв. метров), на панельные – 13,6% (3020,4 тысяч кв. метров).

По данным Бурятстата, общая площадь жилищного фонда в республике в конце декабря составила 22287, 6 тысяч кв. метров, в том числе 13 312,9 тысяч (или 59,7%) – в городах и посёлках городского типа и 8974,7 (40,3%) – в сельских населённых пунктах.Общую площадь жилых помещений, приходящуюся на одного человека, в среднем оценили в 22,9 «квадрата». Для горожанина – в 23,2 кв. метра, для сельчанина – в 22,6. Больше всего этот показатель – в Муйском районе (33,5), наименьший – в Тарбагатайском (14,6).