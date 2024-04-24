Последний раз мероприятие прошло очно в 2022 году
Шествие «Бессмертный полк» в Бурятии в 2024 году из-за соображений безопасности не будет проводиться в очном формате. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
- В 2024 году акция «Бессмертный полк» пройдёт онлайн. Такое решение принял штаб движения из-за соображений безопасности. Вместо этого организаторы предложили разместить портреты героев Великой Отечественной войны на общественном, личном, служебном и речном транспорте, а также на уличных медиаэкранах и учебных заведениях, - говорится в сообщении.
9 мая в школах рекомендовано провести торжественные линейки с добровольным участием учеников и родителей.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2023 году также отказались от очного формата «Бессмертного полка».
В последний раз шествие состоялось в 2022 году. Тогда в нём приняли участие более 60 тысяч жителей Бурятии. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
В Бурятии шествие «Бессмертного полка» отменили из-за угрозы безопасности
Общество, Фото:
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