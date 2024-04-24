Его задержали полицейские для проверки документов
31-летний житель Иркутска предстанет перед судом за хищение и хранение наркотиков в крупном размере.
По данным следствия, в середине февраля в мессенджере мужчина нашёл объявление о «работе» по распространению в Иркутске запрещённых веществ. Он связался с так называемым куратором и получил координаты месторасположения наркотиков.
Забрав запечатанный пакет, он направился на улицу Старокузьмихинская, где для проверки его остановили патрульно-постовой службы. Поскольку документов при себе не оказалось, иркутянина доставили в полицию.
- В ходе личного досмотра у злоумышленника была изъята упаковка, в которой находилось 48 свёртков из изоляционной ленты чёрного цвета с неизвестным веществом. Проведённая экспертиза показала, что содержимым является наркотическим веществом общей массой более 12 граммов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Сам же задержанный признался, что намеревался обмануть «работодателя» и оставить наркотики себе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта, совершенное в крупном размере и хищение наркотических средств, совершенное в крупном размере». Дело направили в суд для рассмотрения по существу.
В настоящее время полицейские устанавливают личности кураторов.
В Иркутске закладчик пытался обмануть «работодателя» с наркотиками
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