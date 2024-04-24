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Мотоциклист без прав пострадал в ДТП в Улан-Удэ

Мотоциклист без прав пострадал в ДТП в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:УГИБДД по РБ
Он не справился с управлением на повороте

Накануне днём, 23 апреля, в Улан-Удэ в ДТП пострадал 39-летний мотоциклист. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Мужчина не имел права садиться за руль, так как лишён водительских прав.

- Водитель мотоцикла Racer, будучи лишённым права управления транспортными средствами, следуя со стороны улицы Тепловая в направлении посёлка Зверосовхоз, на повороте не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в Госавтоинспекции.

В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне утром ДТП с пострадавшими произошло в Селенгинском районе – в столкновении «Тойоты Пассо» и «Москвича» пострадали три человека
ДТП мотоциклисты

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