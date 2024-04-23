В Улан-Удэ у отца четверых детей конфисковали автомобиль

Также ему назначили обязательные работы



Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, признав его виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.



На суде горожанин полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Ранее улан-удэнец к уголовной ответственности не привлекался, состоит в фактически брачных отношениях, имеет на иждивении четверых несовершеннолетних детей, трудоустроен.



Обстоятельств, отягчающих наказание мужчине, судом не установлено.



Суд признал жителя бурятской столицы виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Ему назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.



Автомобиль конфискован в доход государства.



Приговор в апелляционном порядке сторонами не обжалован, вступил в законную силу, сообщили в суде.

