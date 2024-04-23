Президенты Путин и Алиев поговорили с ветеранами-строителями БАМа

Встречу посвятили 50-летию магистрали



Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в России. На разговоре с ним в Кремле перед встречей с ветеранами-строителями БАМа (она прошла 22 апреля) Владимир Путин подчеркнул выдающуюся роль отца нынешнего азербайджанского президента Гейдара Алиева в возведении Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

- В эти дни мы отмечаем 50-летие БАМа, - сказал ему Путин. - Все хорошо знают, что ваш отец сыграл очень значимую роль, возглавлял правительственную комиссию, многократно выезжал на стройку. По сути, он был одним из организаторов этого грандиозного проекта, важного для всего Советского Союза. Мы это не только знаем – мы это помним и очень благодарны ему, храним память об этом.

По данным «Байкал-Daily», летом 2008 года имя Гейдара Алиева присвоили вокзалу на бамовской станции Ангоя на севере Бурятии. Этот вокзал построили бригады специалистов из Азербайджана.

Гейдар Алиев в ранге первого зампредседателя Совета министров Советского Союза возглавлял правительственную комиссию по БАМу. И не раз бывал на всех объектах. В 1984 году он вбил «золотой» костыль в шпалу в месте смычки рельсов: магистраль строилась и с востока, и с запада одновременно. Это означало, что основная часть «стройки века» была завершена.

Новое развитие

- Сейчас мы, – вы, наверное, знаете об этом, – развиваем так называемый Восточный полигон: и БАМ, и Транссиб, всё, что с этим связано, - рассказал Путин Алиеву. - Так что всё это имеет значение для нас, причём очень большое значение, и сегодня.

Президент России уверен, что «все усилия, труды, годы работы, которые ваш отец вложил в реализацию этого огромного проекта, и сегодня играют существенную роль, причём не только для России, но и для всего Содружества независимых государств».

Как сообщал «Байкал-Daily», 17 апреля 2024 года ещё на трёх участках БАМа, расположенных в Бурятии и Иркутской области, открыто движение поездов уже по двум путям. Первоначально весь БАМ был однопутным .

А в Бурятии готовятся к строительству второго Северомуйского тоннеля. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал этот проект «беспрецедентным» для республики.

Ветеранам обещана поддержка

22 апреля на встрече в Кремле с ветеранами-строителями БАМа Владимир Путин заявил.

- Для поддержки бамовцев нужны не только общественные, конечно, усилия, но и конкретные шаги со стороны государства. Строители БАМа зачастую жили в очень суровых условиях – во времянках и бараках. Сейчас, на современном этапе, безусловно, так не должно быть.

Путин отметил, что в этой связи, правительство России уже утвердило планы комплексного социально-экономического развития таких ключевых городов БАМа, как Тында, Северобайкальск, Нерюнгри, Комсомольск-на-Амуре.

- Речь идёт о масштабном обновлении и развитии их транспортной инфраструктуры, ЖКХ, капитальном ремонте и строительстве школ, больниц, детских садов, спортивных объектов, - объяснил президент России. - И конечно, обязательно будем возводить новые, современные дома, новое жильё, в целом создавать достойные условия для тех, кто сегодня живёт и работает на БАМе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал ветеранам, что его отец прошёл большой путь («практически пешком, на поезде, на вертолёте») в тяжёлых условиях от Братска до Владивостока и Находки.

- Он на протяжении десяти дней делил радости и горести с бамовцами. И я помню, когда он вернулся, он был впечатлён не только масштабом строительства, на что способно Советское государство, но в первую очередь самоотверженностью бамовцев, которые в тяжелейших условиях, порой вечной мерзлоты и непроходимых лесов, бездорожья, рискуя своей жизнью, можно сказать, ежедневно, совершали каждый день подвиг, совершали чудо, предопределяя будущее развитие Советского государства, а сегодня уже и России, и соседних стран, создавая уникальный образец инфраструктуры, который многие годы – 50 лет и более – будет служить делу развития и регионального, и международного сотрудничества.

Ветераны-строители поделились с президентами своими историями о возведении магистрали, в том числе и о встречах с Гейдаром Алиевым.

Кстати, глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о памятной медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Документ опубликовали в начале апреля на официальном сайте правительства РБ. Медаль учредили в честь полувекового юбилея с начала строительства БАМа и для поощрения тех, кто участвовал в нём, а также в развитии инфраструктуры и обслуживании объектов Байкало-Амурской магистрали, расположенных на территории республики.



Справка:

Полномасштабное строительство Байкало-Амурской железной дороги стартовало в апреле 1974 года. В нём принимали участие более двух миллионов человек. Общая протяжённость магистрали – 4300 километров. Она пересекает три часовых пояса и шесть регионов России: Иркутскую, Читинскую и Амурскую области, Бурятию, Якутию, Хабаровский край.