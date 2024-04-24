В столице Бурятии устроят облаву на собак

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

Их будут ловить на Левобережье



В ближайший четверг, 25 апреля, в Улан-Удэ состоится очередной «собачий» рейд. На этот раз его устроят на Левом берегу.



Там будут отлавливать беспризорных псов, а специальные мобильные группы проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев. Сообщить о нарушениях и подать заявку на отлов можно, позвонив оперштаб по номеру 8 (3012) 22-66-62

