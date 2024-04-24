Улан-удэнку закрыли в СИЗО из-за наркотиков

Женщина пробудет там два месяца
Жительницу бурятской столицы, обвиняемую в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах, отправили в СИЗО. С соответствующим ходатайством в суд 20 апреля обратилось следствие.
Его удовлетворили. Женщину заключили под стражу на два месяца – до 18 июня.
Служители Фемиды учли данные о личности злоумышленницы, характер и тяжесть инкриминируемых ей преступлений, состояния здоровья самой женщины и её родственников и пришли к выводу, что при избрании более мягкой меры пресечения обвиняемая может скрыться от органов следствия и суда или как-то иначе воспрепятствовать производству по уголовному делу. Постановление пока не вступило в законную силу.
Его задержали полицейские для проверки документов
Доверчивые люди переводят деньги неизвестно кому
Он действовал в Курумканском районе
Его тело обнаружили в ходе тушения
На месте работали органы дознания МЧС и испытательная пожарная лаборатория
Рецидивист рассчитывался найденными картами в магазинах
Он вынудил машиниста применить экстренное торможение
Он не справился с управлением на повороте
Об этом сообщили поздно вечером мск
Уже расчищено 4,5 км
Родителей намерены привлечь к ответственности
Мужчина также хватался за форменную одежду
Их дипломы признали недействительными
Она развела на кругленькую сумму свою клиентку
Инцидент произошёл на Братском водохранилище