Улан-удэнку закрыли в СИЗО из-за наркотиков



Жительницу бурятской столицы, обвиняемую в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах, отправили в СИЗО. С соответствующим ходатайством в суд 20 апреля обратилось следствие.

Его удовлетворили. Женщину заключили под стражу на два месяца – до 18 июня.



Служители Фемиды учли данные о личности злоумышленницы, характер и тяжесть инкриминируемых ей преступлений, состояния здоровья самой женщины и её родственников и пришли к выводу, что при избрании более мягкой меры пресечения обвиняемая может скрыться от органов следствия и суда или как-то иначе воспрепятствовать производству по уголовному делу. Постановление пока не вступило в законную силу.

