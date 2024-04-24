По подозрению в получении крупной взятки задержан замминистра обороны России

Об этом сообщили поздно вечером мск

По подозрению в получении взятки 23 апреля задержали заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Иванова подозревают в получении взятки в размере не менее миллиона рублей. Ему грозит до 15 лет колонии.

Путину доложили о задержании замглавы минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что министр обороны Сергей Шойгу был заранее поставлен в известность о задержании Иванова, передаёт ТАСС.

Иванов отвечал за организацию управления имуществом расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения Вооружённых Сил. Об этом говорится на официальном сайте оборонного ведомства (см. справку - ред.).

Замглавы минобороны давно находился в оперативной разработке, позже рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

«Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведёт военная контрразведка ФСБ.

Одновременно с Тимуром Ивановым, силовики задержали ещё несколько человек, причастных к передаче денег, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам источника, уголовное дело в отношении высокопоставленного чиновника может быть связано с выполнением строительных контрактов минобороны России.

Иванов - выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Он посвятил большую часть карьеры атомной и энергетической промышленности - работал в департаменте сооружения атомных объектов минатома, возглавлял Российское энергетическое агентство министерства энергетики. В 2012 году он стал членом команды Сергея Шойгу (тогда тот был губернатором Подмосковья). После назначения на пост министра обороны Шойгу позвал подчинённого с собой, пишет телеграм-канал Verum Regnum. На протяжении трёх лет Иванов в статусе гендиректора АО «Оборонстрой», подведомственного минобороны России, курировал его крупнейшие инфраструктурные проекты. Например, строительство главного храма вооруженных сил и парка «Патриот», а в 2016-м, после ухода Алексея Дюмина в губернаторы Тульской области, был повышен до замминистра.

В должности замминистра обороны Тимур Иванов курировал восстановление Мариуполя, а также возведение 16 ковидных госпиталей. В его ведении находились стройки минобороны во многих регионах страны.

Следствие планирует 24 апреля обратиться в суд с ходатайством об аресте замминистра обороны Тимура Иванова, сообщает «Коммерсантъ».

Справка:

В минобороны Тимур Иванов отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск (сил), жилищного и медицинского обеспечения Вооружённых Сил. Руководил в пределах своих полномочий планированием закупок товаров (выполнения работ, оказания услуг) по государственному оборонному заказу и для обеспечения нужд Вооружённых Сил. Утверждал в установленном порядке государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении министерства обороны.Организовывал и осуществлял контроль за выполнением в Вооруженных Силах законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов министерства обороны по вопросам инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов для нужд министерства обороны, государственной экспертизы, управления имуществом Вооружённых Сил, организации жилищного и медицинского обеспечения в ВС, а также за реализацией накопительно-ипотечного жилищного обеспечения военнослужащих.