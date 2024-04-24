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В Бурятии осудили двух омулёвых браконьеров

В Бурятии осудили двух омулёвых браконьеров
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Они наловили рыбу почти на 12 тысяч рублей

Всё произошло ещё в конце октября. Сотрудники полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия задержали двух местных жителей, которые ехали на велосипедах через Селенгу. У них обнаружили резиновую лодку, ножной насос, деревянное сиденье, вёсла и рыболовные сети. А в рюкзаке, который один из велосипедистов попытался сбросить с моста в реку, был нерестовый байкальский омуль.
 
Ущерб оценили в 11 780 рублей. Против мужчин возбудили уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса РФ – за незаконную добычу водных биологических ресурсов в местах нереста. В итоге браконьеры предстали перед судом.

При вынесении приговора служители Фемиды учли смягчающие обстоятельства, в том числе – добровольное возмещение ущерба. Злоумышленникам дали по два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Кроме того, с них взыскали процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката – по 9216 рублей. Приговор уже вступил в законную силу.
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