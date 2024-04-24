Жители райцентра Бурятии остались без отоларинголога

В районной больнице подчеркнули, что «работа по поиску доктора проводится»
Жители Гусиноозёрска задали вопрос администраторам группы «Селенга-инфо.24/7», когда же у них появится врач-отоларинголог. Как оказалось, кандидатов на трудоустройство в центральную районную больницу на сегодня нет.
- Данная вакансия размещена на площадках по трудоустройству, специальность заявлена в программе «Земский доктор». Работа по поиску доктора проводится, - пояснил главный врач Гусиноозёрской центральной районной больницы Игорь Песков.
Он сообщил, что сейчас работает лор-врач из Улан-Удэ. Он ведёт приёмы во взрослой поликлинике два раза в неделю, в настоящее время он в отпуске.
«В мае запланирован визит лор-врачей с республиканской клинической больницы. Информацию дадим позже», - заключил главврач.
В прошлом году жители Гусиноозёрска пожаловались в группе «Селенга-инфо.24/7», что не могут попасть к детскому стоматологу – в местной стоматологической поликлинике такого врача теперь нет. Люди и до этого ждали пять месяцев, а потом дантист уволился, и на его место никак не могут найти нового.
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