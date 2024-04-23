В Бурятии людям приходится добираться до сёл в своём районе через Улан-Удэ



В неоднозначной ситуации оказались жители Прибайкальского района Бурятии. Район, как пояснил в рамках «часа заявлений» на очередной сессии Народного Хурала депутат Сергей Мезенин, разделён на две части Селенгой. Между правым и левым берегом вообще нет транспортного сообщения.



- Чтобы попасть в районный центр (Турунтаево – прим.), надо ехать через Улан-Удэ, – подчеркнул народный избранник. – Жители левобережья нанимают такси за 4-5 тысяч рублей и ездят в Турунтаево. Кто их повезёт? Езжай сам.



В райцентре находится, в частности, ЗАГС, районная администрация, да и некоторые врачи принимают только там.



- Я бы хотел обратиться к правительству – в конце концов давайте наведём порядок. Таких районов очень мало. Прибайкальский – наверное, единственный, где нет вообще никакого сообщения между правым и левым берегом. А там, наверное, половина района проживает, – подчеркнул Мезенин. – Это тоже люди. Даже когда суд в Ильинке не работал, они едут в суд – и опаздывают, не доезжают, не успевают по времени. Проблемных вопросов очень много и всё – из-за транспорта.



Одно из предложений – построить мост в Татаурово, который, по словам депутата, «разгрузил бы» Улан-Удэ.

