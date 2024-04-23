Ущерб составил 250 тысяч рублей
В Селенгинском районе Бурятии пожарные выезжали на возгорание автомобиля.
- Горел моторный отсек «Тойоты Королла», ликвидировали до прибытия пожарных. Причина – короткое замыкание, - сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7».
По предварительным данным, ущерб составил 250 тысяч рублей.
В Бурятии горела «Тойота Королла»
Происшествия, Фото:
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