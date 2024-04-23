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В Бурятии горела «Тойота Королла»

В Бурятии горела «Тойота Королла»
Происшествия,  Фото:«Селенга-инфо.24/7»
Ущерб составил 250 тысяч рублей

В Селенгинском районе Бурятии пожарные выезжали на возгорание автомобиля.

- Горел моторный отсек «Тойоты Королла», ликвидировали до прибытия пожарных. Причина – короткое замыкание, - сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7».

По предварительным данным, ущерб составил 250 тысяч рублей.
пожар автомобили

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