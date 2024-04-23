Поручение он дал после пожара, унёсшего жизни троих детей
После гибели на пожаре в селе Тресково троих маленьких детей глава Бурятии Алексей Цыденов поручил установить пожарную сигнализацию во всех домах неблагополучных семей.
Как сообщал «Байкал-Dailу», трагедия произошла утром 23 апреля. В частном доме погибли малыши в возрасте 1 года, 2 лет и 4 лет. Их мать из горящего дома вывел сосед; о том, что внутри остались дети, она не сказала. Тела задохнувшихся малышей пожарные нашли в шкафу, где они пытались спрятаться.
«Наша республика потеряла три невинные души… Семья из неблагополучных, состоит на учёте в органах опеки и попечительства. Тем не менее, безопасность детей обеспечить не смогли. Безусловно проведём проверку, актуализируем методику работы органов с такими семьями, но считаю единственно значимым результатом такой работы – исключение гибели детей при несчастных случаях. Принял решение проработать вопрос установления пожарных сигнализаций во все неблагополучные семьи республики. Определимся, какая есть техническая возможность для этого, либо со звуковым сигналом, либо с оповещением на пульт пожарной охраны. Предусмотрим на эти цели финансирование из республиканского бюджета», - сообщил глава Бурятии.
Уполномоченному по правам ребёнка Наталье Ганькой Алексей Цыденов поручил доложить о дополнительных конкретных мерах в кратчайшие сроки, которые помогут избежать подобных происшествий.
- Правоохранительные и пожарные органы обязательно к этой работе также подключатся, - отметил глава.
Он призвал земляков «по-отечески, по-соседски» приглядывать за детьми в неблагополучных семьях. Когда это необходимо, сообщать в органы о фактах ненадлежащего выполнения родителями их обязанностей.
Глава Бурятии поручил обеспечить пожарными датчиками все неблагополучные семьи
Власть, Фото:
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