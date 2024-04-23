23 апреля

22 апреля

Популярное

Глава Бурятии поручил обеспечить пожарными датчиками все неблагополучные семьи

Глава Бурятии поручил обеспечить пожарными датчиками все неблагополучные семьи
Власть,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Поручение он дал после пожара, унёсшего жизни троих детей

После гибели на пожаре в селе Тресково троих маленьких детей глава Бурятии Алексей Цыденов поручил установить пожарную сигнализацию во всех домах неблагополучных семей.

Как сообщал «Байкал-Dailу», трагедия произошла утром 23 апреля. В частном доме погибли малыши в возрасте 1 года, 2 лет и 4 лет. Их мать из горящего дома вывел сосед; о том, что внутри остались дети, она не сказала. Тела задохнувшихся малышей пожарные нашли в шкафу, где они пытались спрятаться.

«Наша республика потеряла три невинные души… Семья из неблагополучных, состоит на учёте в органах опеки и попечительства. Тем не менее, безопасность детей обеспечить не смогли. Безусловно проведём проверку, актуализируем методику работы органов с такими семьями, но считаю единственно значимым результатом такой работы – исключение гибели детей при несчастных случаях. Принял решение проработать вопрос установления пожарных сигнализаций во все неблагополучные семьи республики. Определимся, какая есть техническая возможность для этого, либо со звуковым сигналом, либо с оповещением на пульт пожарной охраны. Предусмотрим на эти цели финансирование из республиканского бюджета», - сообщил глава Бурятии.

Уполномоченному по правам ребёнка Наталье Ганькой Алексей Цыденов поручил доложить о дополнительных конкретных мерах в кратчайшие сроки, которые помогут избежать подобных происшествий.

- Правоохранительные и пожарные органы обязательно к этой работе также подключатся, - отметил глава.

Он призвал земляков «по-отечески, по-соседски» приглядывать за детьми в неблагополучных семьях. Когда это необходимо, сообщать в органы о фактах ненадлежащего выполнения родителями их обязанностей.


глава Бурятии Алексей Цыденов пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии поручил обеспечить пожарными датчиками все неблагополучные семьи
Глава Бурятии поручил обеспечить пожарными датчиками все неблагополучные семьи
Власть, 23.04.2024
Поручение он дал после пожара, унёсшего жизни троих детей
Коммунисты Бурятии в поисках призрачных шансов
Коммунисты Бурятии в поисках призрачных шансов
Власть, 23.04.2024
Сегодня на сессии Народного Хурала коммунисты попытались провести законопроект об избрании горсовета Улан-Удэ по смешанной избирательной системе. Идея провалилась: 10 голосов «за» и 51 «против»
Алексей Цыденов: «Важнейшая задача - открытие авиасообщения между Китаем и Бурятией»
Алексей Цыденов: «Важнейшая задача - открытие авиасообщения между Китаем и Бурятией»
Власть, 23.04.2024
В Улан-Удэ летом пройдёт восьмое совещание руководителей туристических администраций России, Китая, Монголии
В Бурятии рассмотрели апелляцию по делу замглавы района
В Бурятии рассмотрели апелляцию по делу замглавы района
Власть, 22.04.2024
Выявлены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные судом первой инстанции при описании преступления
Путин присвоил почётное звание председателю райсовета из Бурятии
Путин присвоил почётное звание председателю райсовета из Бурятии
Власть, 22.04.2024
Звание «Заслуженный работник местного самоуправления» в России появилось недавно
Глава Бурятии принял участие в общегородском субботнике
Глава Бурятии принял участие в общегородском субботнике
Власть, 20.04.2024
Алексей Цыденов призвал жителей присоединиться к уборке
«Двуногие крысы»: Депутат из Бурятии назвал виновных в прорыве дамбы в Орске
«Двуногие крысы»: Депутат из Бурятии назвал виновных в прорыве дамбы в Орске
Власть, 19.04.2024
Николай Будуев выдвинул свою версию масштабного наводнения
В Бурятии первому замглавы района продлили арест
В Бурятии первому замглавы района продлили арест
Власть, 18.04.2024
Он останется в СИЗО ещё на два месяца
Глава Бурятии добивается открытия авиарейса Пекин – Улан-Удэ
Глава Бурятии добивается открытия авиарейса Пекин – Улан-Удэ
Власть, 17.04.2024
Правительство республики рассматривает возможность организации официальной встречи с авиационными властями Китая
В Бурятии мошенники добрались до главы северного района
В Бурятии мошенники добрались до главы северного района
Власть, 15.04.2024
Игорь Пухарев призвал никак не реагировать на свой клон
Бывший замминистра строительства Бурятии добился смягчения приговора
Бывший замминистра строительства Бурятии добился смягчения приговора
Власть, 11.04.2024
Срок в колонии заменили на принудительные работы
Депутат из Бурятии сделал историческое фото с экс-мэром Улан-Удэ
Депутат из Бурятии сделал историческое фото с экс-мэром Улан-Удэ
Власть, 11.04.2024
Враждовавшие несколько лет Голков и Будуев «по-доброму» пообщались в стенах Госдумы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^