Путин рассказал о современном этапе развитии БАМа

«У нас здесь большая задолженность перед людьми»

23 апреля президент России выступил в Кремлёвском дворце в торжественном мероприятии, посвящённом празднованию 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Путин подтвердил реализацию мастер-плана Северобайкальска и начало строительства второго Северомуйского тоннеля.

Напомнив историю строительства БАМа, он заявил:

- Особое внимание будем уделять повышению качества жизни людей в населённых пунктах, завязанных на БАМ. В том числе на основе проработанных мастер-планов получат долгосрочное развитие опорные точки, «столицы» БАМа – Тында и Северобайкальск. У нас здесь большая задолженность перед людьми.

В текущем году, по словам президента, провозная способность магистрали составит почти 42 миллиона тонн. За последние 12 лет она выросла в три раза. И объём грузовых перевозок по БАМу продолжает расти.

- Нужно не только «расшить» узкие участки, - приказал Путин. - Задача теперь гораздо масштабнее, а именно: на всём протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути, по сути, ввести в строй более трёхсот инфраструктурных объектов, включая дублёры Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей, а также мост через Амур.

По словам президента, сейчас запущен очередной, уже третий по счёту этап развития БАМа и Транссиба. Его цель - повысить пропускную способность Восточного полигона железных дорог.

- В горизонте десяти лет объём перевозок по Восточному полигону железных дорог должен выйти на уровень 270 миллионов тонн в год. Это позволит более широко осваивать природные ресурсы в «зоне притяжения» БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России.

Раздал награды

Президент наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Олега Фердмана, первого заместитель генерального директора по тоннельным проектам акционерного общества «Строй-трест».

- Как говорится, тоннели – это ключи от БАМа, - сказал после награждения Фердман. - Мы гордимся, что «Бамтоннельстрой» построил Северомуйский тоннель - один из самых длинных тоннелей в России и самый сложный тоннель по проходке в мире.

Коллектив АО «Бамтоннельстроя-Мост» награждён орденом «За доблестный труд».

- Ваше поручение в отношении строительства объектов в рамках реализации третьего этапа Восточного полигона исполнено, - сообщил президенту Руслан Байсаров, председатель совета директоров АО «Бамтоннельстрой-Мост». - Под руководством министерства транспорта Российской Федерации и «Российских железных дорог» «Бамтоннельстрой» выдвинулся на новую стройку века, где будут возводиться за счёт привлечённых частных инвестиций самые крупные инфраструктурные объекты в нашей стране: второй Северомуйский тоннель, второй Кодарский тоннель, мост через реку Амур и Кузнецовский тоннель.

Байсаров отметил, что особое внимание «Бамтоннельстрой» уделяет созданию социальной инфраструктуры для строителей и местных жителей, включая строительство спортивно-оздоровительных комплексов, медицинских центров, детских садов. Будет построен даже роддом.

По его словам, реализация третьего этапа Восточного полигона даст новый импульс социально-экономическому развитию Сибири и Дальнего Востока, где будут созданы порядка 100 тысяч новых рабочих мест.