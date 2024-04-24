Руководители учреждений заключили контракт
Осуждённые улан-удэнской исправительной колонии №7 сошьют футболки с длинным и коротким рукавом, футболок поло для «Бурприроды».
Контракт на сумму более 375 тысяч рублей в ходе рабочей встречи подписали заместитель начальника ИК-7 УФСИН России по Бурятии Чингис Мангутов с руководством бюджетного учреждения «Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия».
- Исполнение данного контракта обеспечит дополнительную загрузку швейного цеха учреждения, что позволит дополнительно привлечь осуждённых к оплачиваемому труду и даст им возможность погашений по исполнительным листам, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Осуждённые сошьют для «Бурприроды» футболки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Два десятка пар подали заявления через Госуслуги
Лесники призывают бережнее относиться к природе
Традиционного шествия не будет
В порядок привели несколько территорий
Здесь планируют реализовать проект «Арт-терапия для детей»
Руководители учреждений заключили контракт
На эти цели выделено 1,8 млрд. рублей
Завершить стройку планируют уже в этом году
Первую операцию выполнили в 2018 году
Организовать его хотят в рамках другого масштабного мероприятия
Одному из пассажиров стало плохо
Они махнули рукой на ребятишек и не хотели исправляться
Их будут ловить на Левобережье
Некоторые владельцы участков не соглашаются
Светлана Нимаева, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает писать книги, стихи, встречаться со своими читателями