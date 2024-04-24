Осуждённые сошьют для «Бурприроды» футболки

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Руководители учреждений заключили контракт



Осуждённые улан-удэнской исправительной колонии №7 сошьют футболки с длинным и коротким рукавом, футболок поло для «Бурприроды».



Контракт на сумму более 375 тысяч рублей в ходе рабочей встречи подписали заместитель начальника ИК-7 УФСИН России по Бурятии Чингис Мангутов с руководством бюджетного учреждения «Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия».



- Исполнение данного контракта обеспечит дополнительную загрузку швейного цеха учреждения, что позволит дополнительно привлечь осуждённых к оплачиваемому труду и даст им возможность погашений по исполнительным листам, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

