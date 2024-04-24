Улан-удэнца отправили в колонию строгого режима за кражу 8 тысяч рублей

Рецидивист рассчитывался найденными картами в магазинах
40-летний житель Улан-Удэ признан виновным в краже с банковского счёта.
Преступление произошло в августе 2022 году. Ранее судимый за тяжкое преступление мужчина на улице Ключевская нашёл на земле картхолдер с двумя банковскими картами. Картами он стал рассчитываться в различных магазинах города, оплачивая продукты и алкоголь. Таким образом он украл более восьми тысяч рублей.
- Октябрьский районный суд Улан-Удэ, учитывая мнение государственного обвинителя о наличии в действиях подсудимого рецидива преступлений, приговорил виновного к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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