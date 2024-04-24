24 апреля

23 апреля

Популярное

Улан-удэнца отправили в колонию строгого режима за кражу 8 тысяч рублей

Улан-удэнца отправили в колонию строгого режима за кражу 8 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Рецидивист рассчитывался найденными картами в магазинах

40-летний житель Улан-Удэ признан виновным в краже с банковского счёта.

Преступление произошло в августе 2022 году. Ранее судимый за тяжкое преступление мужчина на улице Ключевская нашёл на земле картхолдер с двумя банковскими картами. Картами он стал рассчитываться в различных магазинах города, оплачивая продукты и алкоголь. Таким образом он украл более восьми тысяч рублей.

- Октябрьский районный суд Улан-Удэ, учитывая мнение государственного обвинителя о наличии в действиях подсудимого рецидива преступлений, приговорил виновного к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор пока не вступил в законную силу.
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии назвали предварительную причину пожара, унёсшего жизни троих детей
В Бурятии назвали предварительную причину пожара, унёсшего жизни троих детей
Происшествия, 24.04.2024
На месте работали органы дознания МЧС и испытательная пожарная лаборатория
Улан-удэнца отправили в колонию строгого режима за кражу 8 тысяч рублей
Улан-удэнца отправили в колонию строгого режима за кражу 8 тысяч рублей
Происшествия, 24.04.2024
Рецидивист рассчитывался найденными картами в магазинах
В Улан-Удэ оштрафовали мать школьника, ради забавы вставшего перед поездом
В Улан-Удэ оштрафовали мать школьника, ради забавы вставшего перед поездом
Происшествия, 24.04.2024
Он вынудил машиниста применить экстренное торможение
Мотоциклист без прав пострадал в ДТП в Улан-Удэ
Мотоциклист без прав пострадал в ДТП в Улан-Удэ
Происшествия, 24.04.2024
Он не справился с управлением на повороте
В Иркутске задержали подростка, разрисовавшего остановку
В Иркутске задержали подростка, разрисовавшего остановку
Происшествия, 23.04.2024
Родителей намерены привлечь к ответственности 
Житель Бурятии схлопотал штраф за оскорбление полицейского
Житель Бурятии схлопотал штраф за оскорбление полицейского
Происшествия, 23.04.2024
Мужчина также хватался за форменную одежду 
В Бурятии с риелтора-мошенницы взыскали почти полмиллиона рублей
В Бурятии с риелтора-мошенницы взыскали почти полмиллиона рублей
Происшествия, 23.04.2024
Она развела на кругленькую сумму свою клиентку

Житель Братска чуть не погиб, уснув с непотушенной сигаретой
Житель Братска чуть не погиб, уснув с непотушенной сигаретой
Происшествия, 23.04.2024
Мужчина проснулся от запаха дыма и сам потушил возгорание

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^