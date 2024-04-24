Улан-удэнца отправили в колонию строгого режима за кражу 8 тысяч рублей

Рецидивист рассчитывался найденными картами в магазинах



40-летний житель Улан-Удэ признан виновным в краже с банковского счёта.



Преступление произошло в августе 2022 году. Ранее судимый за тяжкое преступление мужчина на улице Ключевская нашёл на земле картхолдер с двумя банковскими картами. Картами он стал рассчитываться в различных магазинах города, оплачивая продукты и алкоголь. Таким образом он украл более восьми тысяч рублей.



- Октябрьский районный суд Улан-Удэ, учитывая мнение государственного обвинителя о наличии в действиях подсудимого рецидива преступлений, приговорил виновного к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор пока не вступил в законную силу.

