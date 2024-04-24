Традиционного шествия не будет
Шествие «Бессмертного полка» в Забайкальском крае в этом году в очном формате не состоится. Мероприятие пройдёт в других форматах.
- От центрального штаба акции «Бессмертный полк» поступили рекомендации по организации альтернативных форматов поддержки акции. Можно распечатать портрет ветерана и приклеить его на заднем или боковых стёклах своего автомобиля. Можно сделать футболку с фотографией деда и выйти в ней 9 мая на праздничные мероприятия. Кроме того, все мы являемся пользователями соцсетей и мессенджеров, предлагается просто поставить фото ветерана на аватарку и подробнее рассказать в посте о герое с хэштегом #нашБессмертныйполк, - пояснил координатор акции в Забайкальском крае Даниил Цыпалов.
Кроме того, одним из форматов в этом году станет «Бессмертный полк на передовой»: участники специальной военной операции вспомнят своих родных, воевавших с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, запишут видеопоздравления своим родителям, детям, братьям и сёстрам, которые их ждут и верят в победу, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии также отказались от очного проведения шествия из соображений безопасности.
«Бессмертный полк» в Забайкалье пройдёт в альтернативных форматах
Общество, Фото:
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