Два десятка пар подали заявления через Госуслуги
В зеркальную дату 24. 04. 2024 года в Бурятии сыграть свадьбу решили 64 пары, сообщили республиканском управлении ЗАГС.
Во Дворце бракосочетания города Улан-Удэ зарегистрированы 34 пары. Средний возраст женихов и невест чуть более 25 лет.
- Желаем всем молодожёнам, соединивших свои сердца в зеркальную дату, счастливой семейной жизни, - отметили в ЗАГСе.
26 пар подали заявления о заключении брака через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).
Решили зарегистрировать свой брак две интернациональные пары и одна пара с иностранным гражданином. Девять пар создали семью во второй раз.
В Бурятии в зеркальную дату заключили брак 64 пары
Общество, Фото:
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