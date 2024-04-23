Мужчина также хватался за форменную одежду
Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение сотруднику полиции.
Пьяный водитель ехал за рулём автомобиля и его остановил инспектор ДПС. Мужчина бросил машину и убежал, его задержал полицейский, но он начал сопротивляться, а на замечания не реагировал. Мужчина хватался за форменную одежду инспектора ДПС, оскорблял. Тем самым он совершил административное правонарушение по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.
- В судебном заседании гражданин вину признал. Судом гражданину П. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей,- сообщает пресс-служба Закаменского районного суда.
Постановление не вступило в законную силу.
Житель Бурятии схлопотал штраф за оскорбление полицейского
Происшествия, Фото:
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