Житель Бурятии схлопотал штраф за оскорбление полицейского

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина также хватался за форменную одежду



Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение сотруднику полиции.



Пьяный водитель ехал за рулём автомобиля и его остановил инспектор ДПС. Мужчина бросил машину и убежал, его задержал полицейский, но он начал сопротивляться, а на замечания не реагировал. Мужчина хватался за форменную одежду инспектора ДПС, оскорблял. Тем самым он совершил административное правонарушение по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.



- В судебном заседании гражданин вину признал. Судом гражданину П. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей,- сообщает пресс-служба Закаменского районного суда.



Постановление не вступило в законную силу.

