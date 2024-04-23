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Жителю Монголии не дали ввезти в Бурятию творог и мясо

Жителю Монголии не дали ввезти в Бурятию творог и мясо
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Ввоз продукции запрещён из стран, неблагополучных по эпизоотической ситуации, и при отсутствии ветеринарного сертификата

21 апреля в пункте пропуска МАПП «Кяхта» выявили нарушение ветеринарных правил. Оно связано с перевозкой животноводческой продукции и сырья животного происхождения.

Гражданин Монголии пытался ввезти на территорию России творог сушёный (0,74 кг) и мясо сушёное (2 кг).

- Ввоз продукции запрещён из стран, неблагополучных по эпизоотической ситуации, и при отсутствии ветеринарного сертификата. Это является нарушением п. 3.7, 3.8, 3.14; п. 6.1; п. 10.1 Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе Таможенного союза и таможенной территории Таможенного союза, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Продукты вернули на территорию Монголии. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении, выписан штраф.

Россельхознадзор

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