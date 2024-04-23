В затопленном селе в Бурятии продолжают откачивать воду

В селе Сотниково в пригородном Иволгинском районе продолжают устранять последствия паводка недельной давности. В микрорайоне Зелёная поляна откачали более 6 тысяч кубов воды. Подтопленными остаются четыре двора и три дома, сообщает «Иволга-инфо.24/7».
В населённом пункте уже приступили к обеззараживанию участков, пострадавших от стихии. Их обрабатывают хлоросодержащими дезинфекционными препаратами.
Ночью 15 апреля в Сотниково пришла большая вода. Там залило 11 жилых домов. Спасатели экстренно эвакуировали 22 человека, включая шесть детей.
Причиной паводка стал ледовый затор на Селенге перед селом Ошурково. В местности Зелёная поляна пришлось отключить шесть электроподстанций. Сообщалось, что заработают они после того, как вода пойдёт на спад. Всего в районе развернули три пункта временного размещения на 345 человек и объявили там режим повышенной готовности. всех желающих недавно привили от гепатита А.
Причиной паводка стал ледовый затор на Селенге перед селом Ошурково. В местности Зелёная поляна пришлось отключить шесть электроподстанций. Сообщалось, что заработают они после того, как вода пойдёт на спад. Всего в районе развернули три пункта временного размещения на 345 человек и объявили там режим повышенной готовности. всех желающих недавно привили от гепатита А.