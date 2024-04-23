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В Улан-Удэ приступили к реконструкции стадиона «Забайкалец»

В Улан-Удэ приступили к реконструкции стадиона «Забайкалец»
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
За полвека здесь ни разу не делали капремонт

Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков побывал на стадионе «Забайкалец» спортивной школы №16, где начались строительные работы.

- Мы начали реконструкцию стадиона «Забайкалец», это действительно долгожданное событие. Долго мы шли к моменту модернизации стадиона. Провели конкурентные торги, определили подрядчика. Он уже завёл сюда технику. Благодаря поддержке Главы Бурятии Алексея Цыденова, мы смогли определить источники финансирования. И к концу этого года мы получим обновлённый стадион. Для того, чтобы наши детишки, которые живут здесь в этом микрорайоне, могли заниматься любимыми видами спорта и приносить славу Улан-Удэ и Республике Бурятия. Я попросил директора спортивной школы 16, которая здесь работает, прямо ежедневно находится здесь на строительной площадке, контролировать всю стройку, - сказал Игорь Шутенков.



Подрядной организацией проведены подготовительные работы – демонтаж трибунных зданий и самой трибуны, убран природный растительный слой стадиона, а также подготовлена площадка для устройства фундаментов.

Стадион «Забайкалец» был построен в 50-х годах прошлого века, за это время здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. В рамках реконструкции будет построена трибуна на 900 человек, большое футбольное поле с искусственным газоном, четыре беговых дорожки длиной в 400 м, теннисный корт, площадка для толкания ядра и прыжков в длину, а также зал для занятий борьбой, тренажёрный зал, парковка на 90 машин и другое.

Реконструкция стадиона проводится за счёт средств специального казначейского кредита от Федерального казначейства на сумму более 500 тыс рублей, сообщает пресс-служба мэрии. 

реконструкция Мэрия Улан-Удэ спорт стадион

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