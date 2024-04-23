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Три человека пострадали в ДТП в Бурятии

Три человека пострадали в ДТП в Бурятии
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
На месте аварии работают сотрудники полиции

Сегодня, 23 апреля, утром в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП с тремя пострадавшими. На 148 км автодороги Улан-Удэ – Кяхта столкнулись «Москвич» и «Тойота Пассо».

- В результате ДТП три человека доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Подробности устанавливаются.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 12 февраля в Селенгинском районе столкнулись три машины, в результате чего пострадали пять человек – супруги и трое их детей.
ДТП

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