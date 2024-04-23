23 апреля

22 апреля

Популярное

В Бурятии пройдёт молебен у лика Богини Янжимы

В Бурятии пройдёт молебен у лика Богини Янжимы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Молебен проведут ширээтэ-ламы всех дацанов

2 мая в 11:00 часов в Баргузинском дацане у лика Богини Янжимы пройдёт традиционный молебен. Молебен проведут ширээтэ-ламы всех дацанов во главе с Дид Хамбо Ламой Буддийской традиционной Сангхи России Дагбой Очировым.

Программа мероприятий: в 11:00 часов начнётся молебен у лика Богини Янжимы, в 13:00 часов в Цогчен дугане пройдут обряды «Сэржэм» и «Далга».

Также отмечается, что на территории дацана, тропе к Богине Янжиме и на стадионе провели обработку против клещей. Кроме того, ученики и учителя одной из школ Баргузинского района убрались на стадионе.

Лик Богини Янжимы проявился у подножия горы в 2005 году на месте медитации V ширээтэ ламы Баргузинского дацана Цыдена Соодоева. Изображение Янжимы официально признано Сангхой одной из пяти буддийских святынь Бурятии. Богине Янжиме поклоняются артисты и музыканты, поэты и художники. К ней обращаются бездетные женщины, прося о ребёнке.


Возрастное ограничение 0+ 
буддизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Дети в Бурятии прошли школу юных пешеходов
Дети в Бурятии прошли школу юных пешеходов
Общество, 23.04.2024
Для ребят провели профилактические занятия
Парки и кладбища Иркутска обработают от клещей
Парки и кладбища Иркутска обработают от клещей
Общество, 23.04.2024
Под обработку попадут зелёные зоны общей площадью 593,8 га
По всей Бурятии продлили «дачные» маршруты
По всей Бурятии продлили «дачные» маршруты
Общество, 23.04.2024
Жители республики смогут ездить на них до середины октября
В Улан-Удэ приступили к реконструкции стадиона «Забайкалец»
В Улан-Удэ приступили к реконструкции стадиона «Забайкалец»
Общество, 23.04.2024
За полвека здесь ни разу не делали капремонт 
Улан-Удэ готовится к реализации федерального проекта «Чистый воздух»
Улан-Удэ готовится к реализации федерального проекта «Чистый воздух»
Общество, 23.04.2024
Частный сектор планируют перевести на электроотопление 
В Улан-Удэ образовалась пробка из трамваев
В Улан-Удэ образовалась пробка из трамваев
Общество, 23.04.2024
Они встали из-за технической неисправности
Жителю Монголии не дали ввезти в Бурятию творог и мясо
Жителю Монголии не дали ввезти в Бурятию творог и мясо
Общество, 23.04.2024
Ввоз продукции запрещён из стран, неблагополучных по эпизоотической ситуации, и при отсутствии ветеринарного сертификата
Уроженка Бурятии выступит на вокальном шоу «Звезда»
Уроженка Бурятии выступит на вокальном шоу «Звезда»
Общество, 23.04.2024
«Очень надеюсь на вашу поддержку», - обратилась артистка к землякам в соцсети
В Бурятии участвующих в СВО росгвардейцев наделили правом на бесплатную юрпомощь
В Бурятии участвующих в СВО росгвардейцев наделили правом на бесплатную юрпомощь
Общество, 23.04.2024
Её также будут получать близкие правоохранителей, добровольно уехавших на спецоперацию 
В Улан-Удэ у отца четверых детей конфисковали автомобиль
В Улан-Удэ у отца четверых детей конфисковали автомобиль
Общество, 23.04.2024
Также ему назначили обязательные работы
В селе Бурятии из кранов с горячей водой течёт еле тёплая
В селе Бурятии из кранов с горячей водой течёт еле тёплая
Общество, 23.04.2024
Коммунальщики признались, что сделать с этим ничего не могут
В Бурятии Героям России и орденоносцам СВО бесплатно предоставят участки
В Бурятии Героям России и орденоносцам СВО бесплатно предоставят участки
Общество, 23.04.2024
Решение утвердили на очередной сессии парламента

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^