В Бурятии пройдёт молебен у лика Богини Янжимы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Молебен проведут ширээтэ-ламы всех дацанов



2 мая в 11:00 часов в Баргузинском дацане у лика Богини Янжимы пройдёт традиционный молебен. Молебен проведут ширээтэ-ламы всех дацанов во главе с Дид Хамбо Ламой Буддийской традиционной Сангхи России Дагбой Очировым.



Программа мероприятий: в 11:00 часов начнётся молебен у лика Богини Янжимы, в 13:00 часов в Цогчен дугане пройдут обряды «Сэржэм» и «Далга».



Также отмечается, что на территории дацана, тропе к Богине Янжиме и на стадионе провели обработку против клещей. Кроме того, ученики и учителя одной из школ Баргузинского района убрались на стадионе.



Лик Богини Янжимы проявился у подножия горы в 2005 году на месте медитации V ширээтэ ламы Баргузинского дацана Цыдена Соодоева. Изображение Янжимы официально признано Сангхой одной из пяти буддийских святынь Бурятии. Богине Янжиме поклоняются артисты и музыканты, поэты и художники. К ней обращаются бездетные женщины, прося о ребёнке.





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