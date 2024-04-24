Его тело обнаружили в ходе тушения
Вечером 23 апреля в СНТ «Объединение» в Чите произошёл пожар в жилом доме; погиб мужчина.
На момент прибытия пожарных дом был охвачен пламенем. Хозяйка дома сообщила, что внутри находится пьяный мужчина. Его тело нашли уже во время тушения.
- С начала года это уже 33-й случай гибели на пожарах. В большинстве случаев именно алкоголь способствовал смерти забайкальцев от дыма и огня, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.
В Чите из-за непотушенной сигареты погиб пьяный мужчина
Происшествия, Фото:
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