В Чите из-за непотушенной сигареты погиб пьяный мужчина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Его тело обнаружили в ходе тушения



Вечером 23 апреля в СНТ «Объединение» в Чите произошёл пожар в жилом доме; погиб мужчина.



На момент прибытия пожарных дом был охвачен пламенем. Хозяйка дома сообщила, что внутри находится пьяный мужчина. Его тело нашли уже во время тушения.



- С начала года это уже 33-й случай гибели на пожарах. В большинстве случаев именно алкоголь способствовал смерти забайкальцев от дыма и огня, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

