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В Чите из-за непотушенной сигареты погиб пьяный мужчина

В Чите из-за непотушенной сигареты погиб пьяный мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Его тело обнаружили в ходе тушения

Вечером 23 апреля в СНТ «Объединение» в Чите произошёл пожар в жилом доме; погиб мужчина.

На момент прибытия пожарных дом был охвачен пламенем. Хозяйка дома сообщила, что внутри находится пьяный мужчина. Его тело нашли уже во время тушения.

- С начала года это уже 33-й случай гибели на пожарах. В большинстве случаев именно алкоголь способствовал смерти забайкальцев от дыма и огня, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.
пожар смерть

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