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В Улан-Удэ будут судить банду из 14 дистанционных мошенников

В Улан-Удэ будут судить банду из 14 дистанционных мошенников
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они заработали на доверчивых россиянах более 160 миллионов рублей

В Тверской области завершено предварительное расследование уголовного дела против участников межрегиональной организованной преступной группы. Их обвиняют в мошенничестве и краже денег дистанционным способом, сообщает «МВД Медиа».

Как выяснилось, злоумышленники звонили жителям региона и других российских субъектов, представляясь работниками банков, а после сообщали, что на них пытаются оформить кредит. И для «защиты» сбережений предлагали доверчивым людям перевести деньги на «безопасный», «резервный» либо «страховой» счёт, который на самом деле был подконтролен их сообщникам.

- Кроме того, они получали удалённый доступ к счетам, с которых впоследствии также списывались средства, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Аферисты чётко распределили между собой роли. Их жертвами стали 177 человек, а общий ущерб перевалил за 161 миллион рублей. Уголовное дело возбудили по двум статьям – 158-ой («Кража») и 159-ой Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

Противоправную деятельность пресекли сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области. Злоумышленников – а их оказалось 14 – задержали и заключили под стражу. Делом займётся Октябрьский районный суд Улан-Удэ – его уже направили туда вместе с утверждённым обвинительным заключением для рассмотрения по существу.

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