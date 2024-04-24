Житель Бурятии отметил 95-летний юбилей

Общество, Фото: предоставлено минсоцзащиты РБ

Когда началась война, ему пришлось бросить школу и идти работать в колхоз



Житель села Турунтаево Прибайкальского района Василий Леонидович Угрюмов 22 апреля отметил 95 летний юбилей. Как у большинства людей старшего поколения, у Василия Леонидовича позади большой и трудный жизненный путь, который пройден с честью и достоинством.



- За свой трудовой путь ветеран не раз отмечался наградами. При этом он всегда был неравнодушен к проблемам односельчан, являлся активным общественником. До самой пенсии возглавлял добровольную народную дружину, помогал следить за порядком в селе, был общественным судоинспектором, - рассказали в минсоцзащиты населения Бурятии.



Во дворе ветерана - чистота и порядок. Аккуратно сложена поленница дров, старенькая «Нива» помыта. В доме тоже всё ухожено. Так и не скажешь, что живёт здесь 95-летний ветеран, и уже 15 лет справляется по дому и хозяйству один. В деревенской избе всё по старинке – окошки, что выходят на реку, с двойными деревянными рамами, на стенах фотографии родных людей. Они всегда рядом, говорит Василий Леонидович. На почётном месте и фотография сына. Он был ликвидатором Чернобыля, награждён орденом Мужества. Его уже нет, так же, как и любимой жены Нины.



- Работать я привык с подросткового возраста. Как началась война, школу пришлось бросить и идти работать в колхоз. Уже после войны заочно окончил 8 классов, потом училище, - с болью делится Василий Леонидович. – Как бывший комбайнёр хорошо помню, как когда-то вокруг Турунтаево и соседних сел засевались большие поля пшеницы.



Весь день Василий Леонидович Угрюмов проводит в хлопотах. Ему некогда сидеть: надо и двор прибрать, и воду привезти, и приготовить себе. А летом и огород: он и картошку сажает, и на грядках у него всегда порядок, и цветы в палисаднике радуют глаз. Две старенькие машины на ходу, за этим хозяин следит строго, сам делает ремонт. Любое дело спорится в руках у 95-летнего ветерана. Василий Леонидович Угрюмов не сдается болезням и невзгодам. При этом он и других заряжает своей энергией, добротой и оптимизмом.

