Парки и кладбища Иркутска обработают от клещей



Как сообщал «Байкал-Daily», парки Улан-Удэ тоже обработают от клещей. Мероприятия Как сообщал «Байкал-Daily», парки Улан-Удэ тоже обработают от клещей. Мероприятия запланировали на 24 апреля.









На озеленённых территориях Иркутска проведут противоклещевую обработку. Её начнут выполнять в конце апреля – начале мая. Мероприятия состоятся на 43 территориях во всех районах города. Сейчас контракт с подрядчиком, который будет выполнять работы, уже заключён, сообщили в пресс-службе мэрии города.– Планируем охватить парки, рощи, скверы, кладбища, леса и другие зелёные зоны общей площадью 593,8 гектара. Будет применяться специальный раствор, безопасный для людей и домашних животных. Территории, препараты и сроки проведения работ определены с учётом рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора, – рассказал начальник отдела экологической безопасности и контроля администрации Иркутска Игорь Быченко.Мероприятия пройдут на островах Юность, Конный, в скверах Южный, Россия, имени Кирова, на Александровском, Русско-Амурском, Еврейском, Маратовском, Ново-Ленинском кладбищах, в Ушаковском лесу, на заливе Якоби, в районе остановок «Кафе» и «Гаражи», в парках «Комсомольский», «300-летия Иркутска», в рощах между Безбокова и Захарова, с южной стороны микрорайона Университетского и в других местах массового пребывания.Обработка организована для профилактики инфекций, передающихся клещами: энцефалита, боррелиоза и других. Территории опрыскивают вручную с помощью специализированного оборудования. На каждом участке размещают таблички для информирования населения.Мероприятия будут проводить только при хорошей погоде – отсутствии осадков на ближайшие трое суток.Жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности при нахождении на озеленённых территориях: использовать в соответствии с инструкцией специальные аэрозоли против клещей, надевать закрытую одежду, проводить регулярные осмотры на наличие кровососущих паразитов.