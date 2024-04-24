В Бурятии сельчане пробираются «вплавь» по региональной трассе

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Они призвали власти отремонтировать проблемный дорожный участок



Бичурцы пожаловались на состояние региональной трассы «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта», а конкретно – на участок с 88-го по 90-ый километр. Люди заявили, что ездить там невозможно.



- Неужели нельзя отремонтировать его? В прошлом году переплывали эту часть дороги и возле отворота в (местность) Сосновый бор, где ежегодно празднуется Сурхарбан, тоже дорога в ямах. Видимо, как вода перестала бежать, так и забыли, – посетовали сельчане в группе «Бичура-инфо.24/7».



В Минтрансе РБ со ссылкой на ГКУ «Бурятрегионавтодор» сообщили, что работы на проблемном участке уже ведутся. Там находится автогрейдер и прочая техника.

