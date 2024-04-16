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Бурятское УФАС выдало предупреждение управляющей компании

Бурятское УФАС выдало предупреждение управляющей компании
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Управляющая компания незаконно требовала с жильцов дополнительной платы за свои услуги

Бурятское УФАС России выдало УК «Одис» предупреждение о прекращении необоснованного требования оплаты услуг.

УК «Одис» занимает доминирующее положение на рынке управления многоквартирными домами в Северобайкальске.

- В 2023 году компания утвердила перечень дополнительных платных услуг населению, в числе которых – очистка внутренней канализационной сети, составление акта обследования квартиры при затоплении, вызов специалиста по заявке квартиросъёмщика для обследования систем тепло- и водоснабжения, канализации, тепловизионное обследование квартиры с составлением отчёта. При этом организация работы аварийно-диспетчерской службы, устранение аварий, выполнение заявок собственников помещений в многоквартирном доме, составление актов ущерба является прямой обязанностью управляющей компании, - сообщила пресс-служба Бурятского УФАС.

Стоимость перечисленных услуг уже включена в плату за содержание общего имущества многоквартирного дома.

В случае неисполнения предупреждения в отношении управляющей компании будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
УФАС

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