Бурятское УФАС выдало предупреждение управляющей компании

Управляющая компания незаконно требовала с жильцов дополнительной платы за свои услуги



Бурятское УФАС России выдало УК «Одис» предупреждение о прекращении необоснованного требования оплаты услуг.



УК «Одис» занимает доминирующее положение на рынке управления многоквартирными домами в Северобайкальске.



- В 2023 году компания утвердила перечень дополнительных платных услуг населению, в числе которых – очистка внутренней канализационной сети, составление акта обследования квартиры при затоплении, вызов специалиста по заявке квартиросъёмщика для обследования систем тепло- и водоснабжения, канализации, тепловизионное обследование квартиры с составлением отчёта. При этом организация работы аварийно-диспетчерской службы, устранение аварий, выполнение заявок собственников помещений в многоквартирном доме, составление актов ущерба является прямой обязанностью управляющей компании, - сообщила пресс-служба Бурятского УФАС.



Стоимость перечисленных услуг уже включена в плату за содержание общего имущества многоквартирного дома.



В случае неисполнения предупреждения в отношении управляющей компании будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

