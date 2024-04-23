В нацпарке в Бурятии собрали более 90 кг крышечек











В Тункинском нацпарке подлеи итоги экологической акции «Ноль отходов». Всего собрано более 90 кг. крышечек, 282 кг. отработанных батареек, 4,3 кг. блистеров. В акции участвовало семь образовательных учреждений района,- Национальный парк призывает жителей района принимать активное участие в экологических акциях, а также помнить, что ответственность за чистоту планеты несёт каждый человек, - сообщили в национальном парке «Тункинский».Праздник отмечается ежегодно 22 апреля. Тема праздника в этом году — «Планета или пластик». Основная задача праздника – привлечь внимание жителей планеты к проблемам окружающей среды, добиться гармоничных отношений между человечеством и природой.В нацпарке напомнили, что пункт сбора отработанных батареек, блистеров и крышечек находится по адресу: с. Кырен, ул. Ленина, 69, 130 здание национального парка «Тункинский».