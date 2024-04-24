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23 апреля

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Улан-удэнцев одолел жуткий шум из-за замены «туалетной» плитки на Элеваторе

Улан-удэнцев одолел жуткий шум из-за замены «туалетной» плитки на Элеваторе
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Горожане заявили, что работы там ведутся даже по ночам

Улан-удэнцев возмутил шум из-за ремонта откосов путепровода на автомобильной развязке на Элеваторе. На него пожаловались в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» жильцы ближайших домов.
 
- Почти час ночи, а на Элеваторе проводятся работы по замене плитки вдоль проспекта 50-летия Октября. Работают болгаркой. Очень шумно, – говорится в публикации, размещённой в сообществе. – Неужели нельзя днём это делать?

Автор поста поинтересовался, куда и кому жаловаться по этому поводу. Обновление откосов на пересечении улиц Ербанова, Борсоева, Революции 1905 года и проспекта 50-летия Октября стартовало в апреле и должно завершиться до конца лета. Рабочие демонтировали там ограждения и убрали старую плитку.
 
Прошлой весной на сайте «Активный горожанин» и платформе обратной связи устроили голосование, в ходе которого жители бурятской столицы выбирали понравившийся эскиз по архитектурно-художественному оформлению развязки, соединяющей Советский и Железнодорожный районы. Более половины в итоге проголосовали за цветные бетонные модули.

Торги объявили в январе. Приём заявок завершился 22 февраля. Начальная цена контракта составила 82 миллиона 577 тысяч рублей, а заказчиком выступил комитет городского хозяйства. Победу одержало ООО, уронившее стоимость контракта до 75 миллионов 971 тысячи.

Кстати, аукцион пришлось проводить повторно. Изначально другое общество с ограниченной ответственностью согласилось сделать всё за 70 миллионов 603 тысячи. Однако другие компании, подавшие заявки, пожаловались в УФАС на нарушения при формировании требований к участникам аукциона и к материалам, используемым для ремонта. Жалобы признали обоснованными.

Сам процесс возьмут под круглосуточное видеонаблюдение. В техзадании говорится, что подрядчик должен обеспечить такую возможность заказчику в течение 14 дней после начала ремонта. Для этого придётся установить как минимум две веб-камеры и предоставить контакты специалиста, отвечающего за них.

- В зоны охвата должно попадать всё место выполнения работ с разных ракурсов, а не отдельные участки. Заказчику предоставляются прямые ссылки на трансляции web-камер в режиме реального времени, а не ссылки на регистраторы, – говорится в конкурсной документации.
благоустройство жалобы соцсети

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