В Бурятии сельчане на несколько часов останутся без телевидения

В среду, 24 апреля, в посёлке Сулхара в Кижингинском районе Бурятии отключат телевидение. Об этом предупредили в местной группе «Кижинга-инфо.24/7».



С 11:00 и до 17:00 – то есть шесть часов подряд – не будут работать «Радио России» и 19 телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС-1 и РТРС-2)



- В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, – пояснили в РТРС по Бурятии.

